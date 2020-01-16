Memur ve emekli zam farkı ne zaman yatacak? sorusu emekli ve memurlar tarafından merak ediliyor. Zam farkı tüm memurların maaşlarına 15 Ocak 2020’de yansıyacak. Tüm emeklilerin zam farkları ise aynı gün yatmayacak. İşte memur ve emekli maaşlarına zam farkının yatacağı tarih...

MEMUR MAAŞLARINA ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Her ayın 15'inci günü maaşlarına alan memurlar, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacaklar.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numaralarına göre emekli maaş listesi aşağıdaki gibidir. Zamlı maaşlar tahsis numaranızın denk geldiği günde yatacak.

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.