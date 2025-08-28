Memur toplu sözleşme zammı belli oldu: Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak?
Memur toplu sözleşme zammı belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı. Peki, toplu sözleşme zammında sonra memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte, kalem kalem tüm memur maaşları...
- 1
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur toplu sözleşme zammını açıkladı. Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak. Peki, toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte, tüm detaylarıyla maaş hesaplaması...
- 2
2026-2027 MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere dört kez toplandı. Toplantıda, kamu işvereni temsilcileri, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti.
Kurul, bu teklifi kabul ederek, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi.
Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin taban aylığa 2026 yılı birinci 6 ay için verdiği 1000 lira zamda değişiklik yapılmadı.
Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.
Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.
Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira verildi.
Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.
- 3
SÖZLEŞME ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılan 11 hizmet kolundaki kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.
-
- 4
MEMUR VE EMEKLİ MEMUR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre;
Ocak ayında memur ve emekli memur maaşları belirlenirken öncelikle 2025'in temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Örneğin enflasyon farkı yüzde 6 olursa; 2026'nın ilk altı ayı için verilen yüzde 11'lik zamla birlikte, memur ve emekli memurlar ocakta yüzde 17 zam alacak.
- 5
EN DÜŞÜK BEKAR VE EVLİ MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?
Ayrıca taban aylığa da bin lira artış yapılacak. Bu durumda bekar bir memurun en düşük maaşı, 47 bin 500 liradan 57 bin 875 liraya yükselecek. Aile yardımı alan evli bir memurun en düşük maaşı ise 50 bin 500 liradan 62 bin 14 liraya çıkacak.
- 6
MEMUR ZAMLI MAAŞ TABLOSU
Öğretmen maaşı ocakta 64 bin 624 lira, polis maaşı 78 bin 490 lira olacak. Mühendislerin maaşı ise 68 bin 50 liradan 83 bin 219 liraya çıkacak.
Aynı hesaplama ile 23 bin 700 lira olan en düşük emekli memur aylığı da 28 bin 729 TL olacak. Zamla birlikte emekli öğretmen maaşı 43 bin 430 TL'ye, emekli polis maaşı 43 bin 554 TL'ye yükselecek.
-