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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Sendikalı memurlar kaç TL sözleşme ikramiyesi alacak?

        TBMM'de onaylandı: Memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle memurların toplu sözleşme ikramiyesi alacağını duyurdu. Peki, memurlar ne kadar ikramiye alacak? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:20
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        • 1

          Memurların toplu sözleşme ikramiyesi, TBMM Genel Kurulu tarafından onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yasalaşan ikramiye teklifi için, "Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Peki, memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

        • 2

          MEMUR TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak” dedi.

        • 3

          "BİZ MEMURLARIMIZIN KAZANIMLARININ HER ZAMAN YANINDAYIZ"

          Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu sözleri kaydetti;

          “Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

          TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

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