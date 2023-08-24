Memur maaşları toplu sözleşme oranı için kritik tarih belli oldu!
Memur maaş zammı toplu sözleşme oranları için kritik tarih belli oldu. Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti 2024 ve 2025 yılları zam oranında anlaşmaya varamadı. Toplu sözleşme oranı için hakeme gidilecek. Milyonlarca kamu çalışanın gözü ise hakemin alacağı kararda. Peki, memur maaş zammı toplu sözleşme oranı yüzde kaç olacak? Memur maaşları toplu sözleşme oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
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Memur zammı toplu sözleşme görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. Karar için ise gözler Hekem'e çevrildi. Hakem kararı tarihi ise belli oldu. Peki, memur zammı toplu sözleşme oranları ne zaman belli olacak? Memur maaş zammı toplu sözleşme oranı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen detaylar...
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HAKEM KARARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?
Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, toplu sözleşme görüşmeleriyle merak edilenleri özetledi. İşte, Kıvanç2ın yazısından öne çıkan detaylar:
MEMUR – SEN ile hizmet kollarında yetkili MEMUR – SEN’e bağlı sendikalar talepleriyle ilgili Cuma gününe kadar Hakem Kurulu’na başvuru yapacaklar. Kurul da cumartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacak. Önceki Kurul çalışmaları 5 gün içinde tamamlandı. Kurul’un en geç 31 Ağustos’a kadar vereceği kararlarına itiraz edilemeyecek.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hakem Kurulu’na maaş zammı dışında memurlara refah payı verilmesi, en düşük bekâr memur maaşını 22 bin liraya tamamlayacak şekilde 1.650 lira ek ödeme yapılması, memurlara ayda 7.650 lira kira yardımı, dini bayramlarda 4.850 lira ikramiye verilmesi, 8.077 liralık seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması, memurlara 24.215 TL evlenme yardımı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL kreş yardımı yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının (YHS) kaldırılarak genel idare hizmetlerine (GİH) geçirilmesi gibi talepler yer alacak.
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HAKEM KURULU DAHA ÖNCE NE KARAR ALMIŞTI?
2012 yılından bu yana gerçekleştirilen 6 toplu sözleşme görüşmesinden 4’ünde uzlaşma sağlanırken, 2’sinde uzlaşma sağlanamadığı için Hakem Kurulu’nda karara bağlandı. Hakem Kurulu 2 toplu sözleşme döneminde toplam 4 yılın maaş zammını belirledi. Hakem Kurulu’nun verdiği 6’şar aylık dönemlerdeki maaş zammı kararlarının 1’i hariç tamamı hükümetin son teklifi doğrultusunda oldu. Söz konusu bir kararda ise hükümet 2012 yılı ilk yarısı için yüzde 3.5 zam verirken, Kurul yarım puan artırarak yüzde 4’e çıkardı.
Ancak, iki toplu sözleşme görüşmesinde de hükümetin verdiği son teklif, Merkez Bankası’nın o tarihteki enflasyon tahminine eşit veya üstünde oldu. Bu kez durum farklı. Çünkü, Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 2024 yılsonu enflasyonunu yüzde 33 olarak öngördü.
Hükümetin 2024 yılı için verdiği yüzde 15 + 10’luk son teklifi ile Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini arasında 8 puanlık fark bulunuyor.
Hakem Kurulu önceki kararlardan farklı olarak hükümetin teklifini Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine yaklaştırma çabasına girebilir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçmişte ne karar verdi?
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifi açıklarken memur maaşlarına refah zammını peşinen yaptıklarına dair bir mesaj verdi. Işıkhan, 2023 yılı ocak ayında normalde memur maaşlarına yüzde 16.48 oranında zam yapılması gerekirken 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30 zam yaptıklarını, temmuz ayında ise yüzde 17.55 oranındaki normal zamma ilave olarak tüm memurlara 8.077 TL seyyanen zam verdiklerini, bunun da refah payı olduğunu söyledi.REKLAM
Hakem Kurulu’nun kararı maaş zammının Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini oranında veya altında olması halinde, önümüzdeki iki yıllık dönemde memur maaşlarına yapılan zam enflasyonu aşmayacak. Memur önce enflasyonu yaşayacak, sonra enflasyon farkını alacak.