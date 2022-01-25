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Memur maaşları ek zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaşı zam farkları ödeme tarihi

Memur maaşları ek zam farkı ne zaman yatacak? Memur maaşları TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranı doğrultusunda 3 Ocak'ta zamlandı. Zam 15 Ocak'ta maaşlara yansıdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memur maaşları ek zam ile yükseldi. Peki, memur maaşları ek zam farkı ne zaman yatacak? İşte açıklanan tarih...

25.01.2022 - 15:59 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Memur ve memur emeklisi maaşları Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ilave edilerek zamlandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memur ve memur emeklilerine ek zam yapıldı. Kararnamenin yer aldığı yasa teklifi TBMM'de onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlarak 18 Ocak'ta yasalaştı. Memurlar, düzenlemem tarihi 3 gün geciktiği için ek zam farklarını maaş ödemelerinin yapıldığı 15 Ocak'ta alamadılar. Nihayet beklenen ödeme takvimi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimle memurların ek zam alacağı tarih netleşmiş oldu. Peki, memurlar ek zam farkı ödemelerini ne zaman alacak?

  • MEMUR MAAŞLARI EK ZAM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Memur maaşları ek zam ödemesi 27 Ocak Perşembe günü yapılacak. Memurlar maaşlarını aldıkları PTT ve banka hesaplarından ek zam farklarını alabilecekler.

  • MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 30 ZAMLANDI

    Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammı yüzde 7.5'e çıkardıklardı. Kararname 18 Ocak'ta TBMM'de onaylandı. Böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapıldı. 

  • MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29225
    Genel müdür (1/4) 16177 21095
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
    Öğretmen (1/4) 6587 8590
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
    Başkomiser (3/1) 8522 11113
    Polis memuru (8/1) 7465 9734
    Uzman doktor (1/4) 10126 13204
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
    Mühendis (1/4) 8703 11349
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
    Vaiz (1/4) 6844 8925
    Avukat (1/4) 8311 10837
    En düşük memur maaşı 4880 6364
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır    

     

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