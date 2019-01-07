Memur maaşı 2019 yılında ne kadar olacak? sorusunun cevabı 2019 yılına girdiğimiz bu günlerde milyonlarca memur tarafından araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon oranının da belli olmasıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılacak. İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşları...

2019 MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU? EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI...

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.7 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

Eski ve yeni memur maaşları (Net TL)

UNVAN VE DERECE 2018 Temmuz 2019 Ocak Müsteşar (1/4) 11.978 13.294 Genel müdür (1/4) 10.507 11.690 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.519 6.146 Memur (Lisans - 9/1) 3.387 3.786 Öğretmen (1/4) 4.247 4.737 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 9.651 10.722 Başkomiser (3/1) 5.516 6.142 Polis memuru (8/1) 4.823 5.375 Uzman doktor (1/4) 6.568 7.308 Hemşire (Lisans - 5/1) 4.124 4.595 Mühendis (1/4) 5.634 6.274 Teknisyen (Lise - 11/1) 3.527 3.941 Profesör (1/4) 9.089 10.100 Araştırma görevlisi (7/1) 5.347 5.956 Vaiz (1/4) 4.415 4.924 Avukat (1/4) 5.377 5.990 En düşük memur maaşı 3.133 3.512 Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir

2019 MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?