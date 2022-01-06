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AGİ son dakika haberler: Asgari Geçim İndirimi AGİ maaşlara yansıyacak mı?

Asgari Geçim İndirimi AGİ maaşlara yansıyacak mı? AGİ kaldırıldı mı? Merak edenler için son asgari ücret düzenlemesiyle ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, AGİ kaldırıldı mı? Evli çocuklu, bekar AGİ ne kadar kaç TL? İşte son durum.

06.01.2022 - 11:14 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Asgari geçim indirimi (AGİ) 2008 yılında hayatımıza girdi. İşçi ve memurlar ondan önceki yıllarda fiş fatura toplayarak vergi iadesi alıyordu. 1 Ocak 2008’de fiş fatura uygulamasına son verilerek AGİ yoluyla vergi iadesi sistemine geçildi. Bu yıl asgari ücret belirlenirken, tüm işçi ve memurların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergiden istisna edilmesi kararı alındı.

  • AK Parti milletvekili İbrahim Aydemir imzasıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimine ilişkin 32. maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörüldü. Sayıları 18.5 milyona ulaşan işçi ve memurlar AGİ’nin kaldırılmasıyla ücretlerinin nasıl etkileneceğini haklı olarak merak ediyor. Biz de merak edilen soruları 10 başlık altında topladık.

     

  •  1-Asgari geçim indirimi (AGİ) ne demektir?

    Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesidir.

     

     

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29225
    Genel müdür (1/4) 16177 21095
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
    Öğretmen (1/4) 6587 8590
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
    Başkomiser (3/1) 8522 11113
    Polis memuru (8/1) 7465 9734
    Uzman doktor (1/4) 10126 13204
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
    Mühendis (1/4) 8703 11349
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
    Vaiz (1/4) 6844 8925
    Avukat (1/4) 8311 10837
    En düşük memur maaşı 4880 6364
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır    

     

    Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

     

     

  •  2-AGİ olmasaydı 2021’de asgari ücretten ne kadar vergi kesilecekti?

    Bu soruyu, “AGİ olmasaydı, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından ne kadar vergi kesilecekti” şeklinde de sorabiliriz. AGİ olmasaydı 2021 yılındaki 3.577.50 TL’lik brüt asgari ücretten 456.13 TL gelir vergisi kesilecekti. Asgari ücretlinin eline geçen net ücret de 2825.90 TL yerine 2557.59 TL olacaktı.

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    AGİ olmasaydı 2021'de gerçek net ücret ne olacaktı? (TL)
    Brüt asgari ücret 3577,50
    Sigorta primi işçi payı (% 14) 500,85
    İşsizlik sig. primi işçi payı (% 1) 35,78
    Gelir vergisi (% 15) 456,13
    Damga vergisi (0,759) 27,15
    Kesintiler toplamı 1019,91
    Net asgari ücret 2557.59
       
    İşveren sigorta primi 554,51
    İşveren işsizlik sig. Primi 71,55
    İşverene toplam maliyet 4203,56

     

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