9- Asgari ücrete kadar olan kazançlara sağlanan vergi istisnası tüm çalışanlara nasıl yansıyacak?

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Mevcut sistemde, asgari ücrete kadar olan kazançlarda vergi istisnası sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlara uygulanıyor. Ayrıca, vergi istisnası sadece gelir vergisi ile sınırlı bulunuyor.

Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançlara gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak. Damga vergisi binde 7.59 olarak uygulanıyor. Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 38 TL avantaj olarak yansıyacak.

2022 yılında istisna edilen gelir vergisi ve damga vergisinden kaynaklı olarak bekâr çalışanların 300.71 TL, evli, eşi çalışmayanların 225.65 TL, eşi çalışmayan 1 çocukluların 168.35 TL, eşi çalışmayan 2 çocukluların 113.06 TL, 3 çocukluların da 38 TL aylık avantajı olacak.

Vergi istisnası kime ne kadar avantaj sağlayacak? Bekâr 301 Evli, eşi çalışmayan 226 Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 169 Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 113 Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 38 Evli, eşi çalışan 301 Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 244 Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 188 Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 113 Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 76 Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 38

10-AGİ’nin kalkması net ücretle çalışanları nasıl etkileyecek?

Net ücretle çalışanların eline geçen para sabit kalırken, brüt ücretleri gelir vergisi dilimine göre değişiyor. AGİ tutarı ise bordroda ayrıca gösteriliyordu.

Bu yıl 4250 lira ve üzerinde net ücretle çalışan bir işçi gelecek yıl hiç ücret zammı almasa bile, aylık kazancının 5004 TL’ye kadar kısmının vergi dışı bırakılması nedeniyle medeni durumuna göre değişen tutarlarda artış yapılması gerekir. Artış tutarı bekâr veya eşi çalışan çocuksuz işçilerde 301 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlarda 38 TL olmak zorunda. Gelir vergisi istisnasının bu şekilde net ücretle çalışanlara yansıtılmaması, rızası olmadan işçinin ücretinin düşürülmesi anlamına gelir. Bu da işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur.

Ancak, işveren net ücrete 300 lira üzeri zam yaparsa, vergi istisnasından sağlanan avantaj bu zammın içinde eriyebilecek.