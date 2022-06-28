Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Memorandum kelimesi gündem oldu. Konuyla ilgili olarak merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Türk Dil Kurumu (TDK) özelinde Memorandum ne demek?

MEMORANDUM KELİMESİ NE DEMEKTİR?

Memorandum kelimesi Türkçe'de "hatırlanacak şey, not, muhtıra" anlamına gelir.

Latince memorandum "hatırlanacak şey, not, muhtıra" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince memorare "anmak, hatırlamak" fiilinin nötr halidir.