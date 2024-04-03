Memnu hakların iadesi nedir? Memnu hakların iadesi ne anlama geliyor?
Hukuki terimler zaman zaman gündeme geliyor. Memnu hakların iadesi kelime anlamı ile araştırılıyor. Temel hak kısıtlamaları olarak da adlandırılan memnu haklar, mahkumiyet sonucuyla birlikte belirli hakların geçici olarak askıya alınmasını içerir. Peki Memnu hakların iadesi nedir? Memnu hakların iadesi ne anlama geliyor?
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Memnu hakların iadesi kelime anlamı merak ediliyor. Gündemdeki konularda zaman zaman bazı kelimelerin anlamı gündeme geliyor. Memnu hak, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar hükümlü hakkında bir cezaya mahkumiyet nedeniyle TCK dışındaki kanunların meydana getirdiği yasaklılık hali olarak karşımıza çıkmaktadır.
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MEMNU HAK NEDİR, NE DEMEK?
Memnu hak, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar hükümlü hakkında bir cezaya mahkumiyet nedeniyle TCK dışındaki kanunların meydana getirdiği yasaklılık hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira memnu haklar nedeniyle kişi aşağıda belirtirlen haklarını kullanamayacaktır. Memnu haklar, mahkumiyet kararı nedeniyle kişiye temel hak kısıtlamaları demek.
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MEMNU HAKLARIN İADESİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Memnu hakların iadesi, bir başka adıyla yasaklanmış hakların geri verilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya ceza mahkûmiyetine bağlı olarak öngördüğü çeşitli hak yoksunluklarının ortadan kaldırılmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin sonucu olarak, ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, memnu hakların iadesi kurumuna dair bu kanunda bir düzenleme getirilmemiştir. Zira TCK’nın 53. maddesi uyarınca kişi işlediği suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasının infazını tamamladıktan sonra buna bağlı hak yoksunlukları da ortadan kalkmaktadır.
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