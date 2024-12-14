Memişoğlu: Randevuyu rahatlatacak bir çalışma içindeyiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne'de sağlık hizmetlerinde daha iyi neler yapılabilir onu değerlendirdiklerini ifade eden Memişoğlu, hedeflerinin Edirne'yi Balkanlar'ın sağlık merkezi yapmak olduğunu vurguladı.

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"SAĞLIĞIN BİLİMİNİ DE ÜRETECEĞİZ"

Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan bir sisteme ve insan gücüne sahip olduklarını anlatan Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 sene gerçekten sağlıkta iyi yerlere geldik. Daha da iyi olacak. Sağlığın sadece hizmetini değil her zaman söylediğimiz gibi bilimini de üreteceğiz, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Bunun yanında malum özellikle doğurganlık sayısı oranımızın düşmesi, sezaryen gibi, ameliyatın maalesef çok tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin çok daha etkin olabilmesi için çabalıyoruz.

REKLAM Bugün de biliyorsunuz özellikle anne adaylarının eğitimiyle ilgili bir mevzuat daha yayınladık. Böylece normal olanın doğal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Maalesef bugün sezaryen dediğimiz yüzde 50'nin üzerinde olan oranlarımızı Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği yüzde 15'lere düşürmemiz gerekir. Hem anne sağlığı hem bebek sağlığı açısından, hem de toplumun bu konudaki gelişimi açısından bunu olmazsa olmaz olarak görüyoruz."

"İKİ ÜÇ AY İÇİNDE DE RANDEVU SORUNLARINI MİNİMİZE EDERİZ" Sağlık Bakanı Memişoğlu, randevu sistemiyle ilgili yaptıkları çalışmanın devam ettiğini belirtti. Randevu konusunda bazı branşlarda halen daha sıkıntılar olduğunu, sıkıntıların çözümü konusunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Memişoğlu, "Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır randevu sorunlarını minimize ederiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da yer aldı. Bakan Memişoğlu, Valilik ziyareti sonrası restorasyonu devam eden Selimiye Camisi ile Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Memişoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Edirne 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bir otelde yapılan kongreye; Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Seda Gören Bölük, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, eski milletvekilleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"KÖTÜLÜK MEDENİYETİ, DÜNYADA HÜKÜM SÜRÜYOR" Kongrede konuşan Bakan Memişoğlu, 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık sisteminde büyük değişim ve gelişim gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan çalışmaları anlattı. Memişoğlu, "Eğer bir ülkenin, bir milletin, bir medeniyetin lideri; 'Dünya beşten büyüktür' diyorsa her biriniz değerlisiniz, Allah sizden razı olsun. Eğer siz iddialıysanız, iddialı olduğunuz şey nedir? O da bugün dünyaya baktığınız zaman maalesef vahşet, sömürü, medeniyetinin hakim olduğu bir dünyayı görürsünüz. 45 bin çocuk, kadın demeden herkesin gözünün önünde katleden bir medeniyetin hükümranlığını görürsünüz. Bugün insanları birbirine düşüren, onların katledilmesinden, sömürülmesinden faydalanıp, kendisi refah içinde yaşayan bir kötülük medeniyetinin hakim olduğunu görürsünüz. Kardeşi kardeşe kırdıran, dostu dostla küstüren, insanları sömüren, kapitalist bir medeniyet görürsünüz. Maalesef bu kötülük medeniyeti, şu anda dünyada hüküm sürüyor. İşte buna itiraz eden, 'Bu medeniyet yeter' diyen; 'Biz barışız, iyilik tarafıyız' diyen bir lidere sahibiz, hamdolsun hepimize. Bizim her birimizin vebali sadece bu zamanla alakalı değil. Esasında gelecekle ilgili nesillerimizin vebalini de taşıyoruz. Sadece bu ülkenin vebalini taşımıyoruz. Burada yaşayan insanların vebalini taşımıyoruz. Bize ümit bağlamış, bu kötülük medeniyetinin hükümranlığını yok edebilecek kuvveti gördüğü için biz de medet isteyen, dünyadaki bütün gariplerin esasında ümidiyiz. O nedenle kötülük medeniyeti sürdüğü bir dünyada iyilik tarafı olarak medeniyeti olarak ki Edirne bunun en önemli şahididir. Hiçbir zaman kötü olmadık medeniyetimizde. Hep barış getirdik gittiğimiz yerlere, hep iyilik getirdik, hep insani tarafını ön planda tuttuk" diye konuştu.

"KÖTÜLÜK KUVVETLİYSE, BİZİM ONDAN DAHA ÇOK KUVVETLİ OLMAMIZ GEREK" "Bugün liderimiz de öyle düşene yardım eden, savaşıp birbirini kıran insanları, devletleri barıştıran bir medeniyetiz" diyen Memişoğlu, "Daha iki gün evvel gördük. Yaklaşık 6 ay, bir sene evvel birbirine neredeyse savaş ilan edecek Etiyopya'yla Somali'yi bir araya getirip, onları barıştıran bir lidere sahibiz, bir medeniyete sahibiz. Suriye'de Müslüman'ın Müslüman'ı kırdığı, birbirimizin aynı inanca sahip insanların katledildiği bir düzene yeniden barışı, huzuru getirmeye çalışan bir lidere, bir medeniyete sahibiz. O nedenle bizim yapacağımız bu medeniyette bir araya gelmek, böyle canıgönülden bir araya gelip, gücümüzü birleştirmek. Farklılıklarımızı bir araya getirerek zenginlik haline getirmek. Esas kötülüğe karşı mücadele etmek. En önemlisi de bu kötülükle mücadele ederken birlikte olduğumuz gibi esasında çok çalışmak, üretmek. Kötülük kuvvetliyse, bizim ondan daha çok kuvvetli olmamız gerek. Kötülüğe, şeytana; 'Niye şeytanlık yapıyorsun? Niye kötülük yapıyorsun?' demekten çok biz ne yapıyoruz diye bakmak, daha çok çalışmamız gerekir, bir araya gelmemiz gerekir. İşte Edirne bunu gösteriyor. Onun için sayın başkanımıza, bütün teşkilata teşekkür ediyorum. Her birimizin bunun farkında olarak bugün başka düşüncesi olup, bu ülkeyi seven, gerçekten iyi niyetli olup, maalesef yanılgıya düşen insanları bu davaya, bu hedefe, bu iddiaya ortak etmemiz de gerek" diye konuştu.

"GÜNDE 3 MİLYON İNSANIMIZA SAĞLIK HİZMETİ VEREBİLEN ÜLKEYİZ" Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çağ atladığını söyleyen Memişoğlu, "23 sene önce gördünüz, neler vardı? Sadece bir kişi 2002 senesinde ancak iki kez sağlık hizmetine ulaşabiliyordu. Bugün her bir vatandaşımız 11,4 kez sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Hani çok methedilen Avrupa'nın ortalaması 6,4. Ancak 6 kez girerken Avrupalılar, biz 11 kez gidebiliyoruz. Bakmayın bazılarının, birkaç tane çapulcunun hatasının yüzünden sağlık sistemini kötülediğine. Bugün baktığınız zaman sadece bir günde 3 milyon insanımıza sağlık hizmeti verebilen bir ülkeyiz. Dünyada 60 ülke, 3 milyon nüfusun altında. Günde 60 ülkeden fazla insana hizmet verebilecek bir sağlık sistemine sahibiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde. 2002 yılında bu ülkede sadece 7 bin yatak tek kişi veya çift kişilikti. Banyosunu, tuvaletini, televizyonu falan söylemiyorum. Tek kişilik odada kalabilen 7 bin hasta vardı. Bugün bu sayı, 144 bindir. Bugün ülkemizde 172 bin yatağımız var kamu hastanelerimizde. Bunları 144 binini ya yeniden yaptık ya da yeniledik. Bunun zaten en önemli şahitlerinden bir tanesi sizsiniz. Bazı branşlarımızda eksiklerimiz var. Birinci basamak, koruyucu hizmetlerde eksiklerimiz var ama bunların da üstesinden geleceğiz, vazgeçmedik. Liderimiz iddialı, biz de iddialıyız. Kimseden korkmuyoruz, kimse bizi bu yoldan vazgeçiremeyecek. Bu kongre onun heyecanını hep hissettirdi, hep hissettiriyor. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNUYORUZ" Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin tedavi hizmetlerini dünyada en iyi sunan ülkelerden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Bakın en iyisiyiz artık. Amerika'da, Miami'de karaciğer naklinde çalıştım, Çin'i gördüm, İngiltere'yi gördüm, Avrupa'yı gördüm. Covid'de de gösterdi, depremde de gösterdi. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkesi veya ikincisidir. Çok net söylüyorum. Bizle yarışabilecek ülkelerin nüfusu İstanbul'un üçte biri kadar. Ona rağmen dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Yeter mi? Yetmez. Bundan sonra hedefimiz; sağlıklı Türkiye programıyla aynı zamanda sağlığın bilgisini, üretmek cihazını teknolojisini üretmek. Bunu da başaracağız, en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"HER EVİN 3 TANE ÇOCUĞU OLMASI LAZIM" Toplumun 3 tane riski olduğunu belirten Memişoğlu, "Bunları hep beraber çözmemiz gerekiyor. Birincisi; hareketsizlik ve kilo. Çünkü bu toplumun yüzde 60'ı kilolu. İki; Cumhurbaşkanımız çok kızıyor; sigara ve madde bağımlılığı artı şimdi çocuklarımızın bulaştığı internet bağımlılığı. Üçüncüsü, aile; ailemiz küçülüyor. Nüfusumuz azalıyor. Bugün doğurganlık oranımız 1,5'un altına düşmüş durumda. Bu gelecekte nüfusumuzun yaşlandığını değil, azaldığını gösterir; risktir bu. Bugün o kötülük medeniyeti dediğimiz 45 bin kişiyi katleden canilerin, doğurganlık oranı 4, bizde 1,5. Onun için Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her evin 3 tane çocuğu olması lazım. Bu konuda da toplumun farkındalığıyla bunu başaracağına inanıyorum. Onun haricinde Sağlık Bakanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz. Edirnelilere şunu da söyleyeyim; Uzunköprü Hastanesi'nin müteahhidi ile sorun oldu, tasfiye ettik. Allah nasip ederse ocak ayında da onun inşaatına hızla başlayıp, 2025 yılında sizlerin hizmetine vereceğiz, bunu da söyleyeyim. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir davanın, bir hedefin, vicdanın neferleri olarak hep onun arkasında duracağız, gece gündüz çalışacağız, üreteceğiz, Allah nasip ederse de iyilik medeniyetini yeniden dünyaya hakim kılacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.