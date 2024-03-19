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        Haberler Sağlık Meme protezi kanser yapar mı?

        Meme protezi kanser yapar mı?

        Meme protezlerinin vücut için güvenli malzemelerden yapıldığını belirten Op. Dr. Abacı, "Kansere yol açma riskleri yoktur" dedi. Abacı, estetik ameliyatları yaptırmadan önce konuya ilişkin detaylı bilgi alınması gerektiğini belirterek "Uzun süreli ameliyatlar veya hareketsizlik nedeniyle pıhtı oluşma riski artabilir. Her cerrahiden sonra mümkün olan en erken sürede ayağa kalkıp yeterince yürüyüşler yapmak ve uygun oranda sıvı tüketmek hayati önem arz etmektedir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:19
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        Meme protezi kanser yapar mı?
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        Güzelleşmek amacıyla bıçak altına yatmayı düşünenlere operasyon hakkında yeterli bilgi almadan ameliyat masasına yatmaması öneriliyor. Her operasyon ve işlemin riskleri olabileceğini belirten Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Malik Abacı, estetik ameliyatların olası riskleri hakkında bilgi verdi.

        ESTETİK OPERASYONLARIN OLASI RİSKLERİ

        Op. Dr. Abacı, ameliyattan sonra cerrahi kesiden veya ameliyat bölgesinden enfeksiyon gelişme riski olduğunu aktararak, modern sterilizasyon yöntemleriyle bu risklerin ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi.

        Abacı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama olabilir. Titiz ve güvenli cerrahi tekniklerle kanama ihtimalleri aşılabilir.

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        Pıhtı oluşumu: Uzun süreli ameliyatlar veya uzun süreli hareketsizlik nedeniyle pıhtı oluşma riski artabilir. Her cerrahiden sonra mümkün olan en erken sürede ayağa kalkıp yeterince yürüyüşler yapmak ve uygun oranda sıvı tüketmek hayati önem arz etmektedir.

        Anesteziye bağlı sorunlar: Genel veya lokal anestezi uygulandığında, anesteziye bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Her basamakta olduğu gibi gelişmiş uygulamalar bu riskleri de minimale indiriyor.

        Yara iyileşmesi sorunları: Cerrahi kesinin düzgün iyileşmemesi, keloid veya hipertrofik skar gibi sorunlara neden olabilir. Bu problemler hastanın genetik yapısı ve geçirilmiş eski cerrahilerden kalan izler değerlendirilerek ameliyat öncesinde ön görülebilir ve çeşitli önlemler alınabilir.

        Duyu kaybı veya değişiklikleri: Cerrahi bölgedeki sinirlere zarar verilmesi, duyu kaybına veya değişikliklere neden olabilir. Burada yine modern cerrahi tekniklerin işletilmesi risk oranlarını oldukça düşürmektedir.

        Asimetri: İstenmeyen sonuçlar veya ameliyat sonrası asimetri oluşabilir. İşlem öncesinde kişinin kedisinde asimetrik durumlar varsa ortaya konabilir ve olasılıklar değerlendirilebilir. Uygun cerrahi planlamalar ile bu asimetrilerin önüne geçmek mümkündür.

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        Estetik beklentilerin karşılanmaması: Hastanın beklentileriyle cerrahi sonuçlar arasında uyumsuzluk olabilir. Hastanın beklentileri değerlendirilerek cerrahide karşılığı olup olmadığı açıkça ortaya konmalıdır.

        Meme implantı ile ilgili riskler: Meme implantı kullanılan cerrahilerde implant yırtılması/deformasyonu ve implantın çeşitli nedenlerle yerleştirildiği pozisyondan farklı bir alana yer değiştirmesi gibi özel riskler ortaya çıkabilir."

        Hastalara ameliyat öncesinde dikkatli bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Abacı, "Cerrahın talimatlarına uyulmalı ve olası risklerle ilgili bilgi alışverişi sağlanmalıdır. Cerrahi öncesinde, ameliyatı yapacak olan uzmanla tüm soruları detaylıca konuşmak önemlidir" dedi.

        SİLİKON MEME KANSERİNE NEDEN OLUR MU?

        Silikon protezlerin kansere yol açabileceği iddialarına ilişkin de bilgi veren Abacı, "Meme protezleri kansere neden olmaz. Bu protezler genellikle vücut için güvenli malzemelerden yapılmıştır ve kansere yol açma riskleri yoktur. Öte yandan herhangi bir sağlık sorunu veya endişe durumunda, bir sağlık profesyoneliyle konuşmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

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