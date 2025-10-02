Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor | Sağlık Haberleri

        Meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, kadınlarda yaş ilerledikçe meme kanseri riskinin arttığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 15:54 Güncelleme: 02.10.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gürdal, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirten Gürdal,"Erkeklerde de meme kanseri görebiliyoruz. Kadınlarda görünme oranı yüzde 99 iken erkeklerde görünme oranı yüzde 1 ama erkeklerde meme kanseri daha geç evrelerde tanı konduğu için daha kötü olabiliyor. O nedenle erkeklerin meme kanseri olabilme ihtimalini bilip bu farkındalıkta olup hekime başvurmaları çok kıymetli" dedi.

        Gürdal, herkesin gerekli taramaları geç kalmadan yaptırması gerektiğini dile getirdi.

        "20'Lİ YAŞLARDAN SONRA HER YAŞTA MEME KANSERİ GÖRÜLEBİLİR"

        Kadınlarda 20'li yaşlardan sonra her yaşta meme kanseri görülebileceğini vurgulayan Gürdal, "Meme kanserini en sık 40'lı ve 50'li yaşlarda görüyoruz. Yaş arttıkça risk artıyor kesinlikle. Ama şu var, '40'tan sonra görülür', '50'den sonra görülür' deyip ihmal etmemek lazım. Az da olsa 20'li, 30'lu yaşlarda da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Gürdal, özellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda gebelikte ya da loğusalıkta da meme kanseri görülebileceğini, kadınların göğsünde herhangi bir kitle olduğunu fark etmesi halinde doktora başvurması gerektiğini ifade etti.

        Egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kanser riskini azalttığını dile getiren Gürdal, şunları kaydetti: "Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltır. Ama düzenli egzersiz derken gerçekten yürüyüş de olabilir, koşu da olabilir, yüzme de olabilir ama bunun düzenli yapılması her gün 15-20 dakika, gün aşırı yarım saat ama spora ayrılan bir zamanda. Düzenli yapılan egzersiz bizim için önemli. Yağlı beslenmeden uzak durmak, şişmanlıktan uzak durmak, özellikle obezite, göbek çevresindeki yağlar, östrojen salgılanmasını artırarak meme kanseri riskini de artırıyor. O nedenle taze sebze meyveler önemli, yağlı besinlerden uzak durmak önemli, işlenmiş gıdalardan uzak durmak önemli."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Habertürk Anasayfa