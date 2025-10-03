Habertürk
        Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Karaman, vakaların yarısında bilinen bir risk faktörü olmadan da kanserin ortaya çıkabildiğini, bu nedenle her kadının meme sağlığını takip etmesinin çok önemli olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 03.10.2025 - 09:44
        Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı!
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elanur Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de önemli halk sağlığı sorunu olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

        Meme kanserinin kadın sağlığı açısından en önemli tehditlerden biri olduğunu aktaran Karaman, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2022 yılında dünyada yaklaşık 2,3 milyon kişiye meme kanseri tanısı kondu ve 666 bin kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise aynı yıl 25 bin yeni vaka görüldü ve 7 bin 360 kadın hayatını kaybetti. Bu rakamlar, hastalığın ne kadar ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Karaman, meme kanserinde risk faktörlerine dikkati çekerek, "İleri yaş, genetik yatkınlık, obezite, alkol ve sigara kullanımı riski artırıyor. Ancak vakaların yaklaşık yarısında bilinen bir risk faktörü olmadan kanser ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle her kadının kendi meme sağlığını takip etmesi çok önemli" ifadesini kullandı.

        Her kitlenin kanser olmadığını ama kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, Türkiye'de 40 ila 69 yaş arası kadınların 2 yılda bir ücretsiz mamografi çekilebildiğine işaret etti.

        Karaman, mamografinin meme kanserini erken evrede yakalamada en değerli yöntem olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Cerrahi, radyoterapi, hormon tedavileri, kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve bazı olgularda immünoterapi uygulanabiliyor. Günümüzde meme koruyucu cerrahi yaklaşımlar ön planda. Multidisipliner tümör konseylerinde alınan kararlarla hastalarımıza hem onkolojik açıdan güvenli hem de yaşam kalitesini koruyan çözümler sunuyoruz."

        Doç. Dr. Karaman, ekim ayının meme kanseriyle mücadelede özel bir anlam taşıdığına değinerek, "Kadınlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Erken tanı hayat kurtarır. Hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun." ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
