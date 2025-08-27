Habertürk
        Meme kanseri teşhisi 30 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı

        Meme kanseri teşhisi 30 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı

        Meme kanseri teşhisinin ardından 30 yıl boyunca sürdürdüğü sigara alışkanlığını bırakan Hatice Yalçın, hayatında yeni bir döneme başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:22
        Meme kanseri teşhisi 30 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı
        Genç yaşından itibaren sigara içen 59 yaşındaki Yalçın, eşinin vefatının ardından sigara kullanımını günde 1,5 pakete kadar çıkarttı.

        Sol göğsündeki geçmeyen şiddetli ağrı üzerine Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran Yalçın'a, 2. evre meme kanseri teşhisi konuldu.

        Tedavisinde olumlu yanıt almak amacıyla sigarayı bırakan Yalçın, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

        Teşhisin ardından Bilkent Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinden randevu aldığını belirten Yalçın, "Sol göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdum ve kanser teşhisi aldım. Kanser teşhisi aldığımda çok yıprandım ve sigarayı bırakma kararı aldım. 30 yıldır sigara kullanıyordum ve günde 1,5 paket içiyordum, artık içmiyorum. Ben bıraktıysam herkes sigarayı bırakabilir." ifadesini kullandı.

        Sigarayı bıraktıktan sonra daha iyi ve dinamik hissettiğini söyleyen Yalçın, "Sigara içerken nefesim tıkanıyordu, nefes alamıyordum, hırıltı geliyordu altı aydır sigara içmediğim için bu şikayetlerim geçti. Her nefesimde özgürlüğümü hissediyorum, sigarayı içenler bıraksın" dedi.

        "TÜRKİYE'DE YÜZDE 44'LERE VARAN SİGARA İÇME ORANI VAR"

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatice Yalçın'ın aldığı tanının ardından sigarayı bırakmaya karar vererek, polikliniklerine başvurduğunu belirtti.

        Karalezli, şunları ifade etti: "Kanser hastalarında sigaranın hem ilaçlar üzerinde olumsuz etkisi olabilir hem de hastalığı olumsuz yönde etkileyebilir. Sigaraya devam etmesi ikinci bir kansere de neden olabilirdi. Çok doğru bir karar alarak kliniğimize başvurdu ve altı aydır sigarayı bırakmış durumda. Ülkemizde yüzde 44'lere varan bir sigara içme oranı var. Bu oran kadınlarda daha düşüktü ama artış yaşanmaya başladı."

        Sağlık Bakanlığının sigara bırakma mücadelesinin yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Karalezli, Bilkent Şehir Hastanesi'nde, kontrole gelen hastalarında sigara bırakma oranlarının yaklaşık yüzde 52 olduğunu aktardı.

        Karalezli, sigara bırakmak isteyen kişilerin ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve MHRS üzerinden randevularını alabileceklerini bildirdi.

        Yazı Boyutu
