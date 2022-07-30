Meme Kanseri Nedir, Neden Olur ve Geçer Mi? Meme Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Bugün ilerleyen teknolojiler sayesinde erken fark edildiğinde meme kanserinde başarı oranı %100’dür. Bu nedenle geç kalmamak için kontrollerin aksatılmaması çok önemlidir. Bu içeriğimizde sizlere meme kanseri nedir, neden olur ve geçer mi? Meme kanseri belirtileri ve tedavisine yönelik ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte meme kanseri ile ilgili tüm merak edilenler…

Meme Kanseri Nedir?

Gün geçtikçe meme kanserine yakalanan kadın sayısı arttığı için meme kanseri nedir sorusu da daha fazla sorulmaktadır. En basit haliyle memede oluşan kanser türüdür. Memenin genel yapısında; salgı bezleri, yağ dokuları, kan damalarıyla pek çok süt kanalı bulunmaktadır. Buralarda oluşan hücre değişimlerinin kansere dönmesiyle ortaya çıkan kanser zaman içinde memeyle de sınırlı kalmayıp diğer organlara yayılabilmektedir. Bir diğer ifadeyle meme kanseri memede bulunan hücrelerin sağlıksız kanserli hücrelere dönüşmesi durumudur.

Meme Kanseri Neden Olur?

Meme kanseri neden olur sorusuna verilecek hala kesin bir yanıt olmasa bile uzmanlar tarafından risk unsurları tespit edilmiştir. Biz de sizler için bunları sıraladık;

Yaşamında hiç çocuk doğurmamış olmamak veya ilk çocuğunu 30’lu yaşlarda dünyaya getirmiş olmak,

Doğumun ardından en az altı ay bebeğini emzirmemiş olmak,

Menopoza geç yaşlarda girmiş olmak,

Reglin normalden daha erken yaşlarda başlaması,

Fazla alkol tüketmek,

Kilonun fazla olması,

Sedanter hayat tarzına sahip olmak,

Genetik olarak yatkınlığı bulunmak bir diğer ifadeyle ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmas,

Belli bir süre östrojen hormonu tedavisi almak,

Memelerin radyasyon gibi ışınlara maruz kalması,

Meme kanseri atlatmış olmak.

Bütün bu sıralananlar risk unsuları olmakla beraber özellikle ailesinde annesinde veya kardeşinde meme kanseri bulunan kişiler en riskli konumda olanlardır. Ayrıca her yaşta meme kanserine yakalanma riski olmakla beraber yaşla beraber riskte artmaktadır.

Meme Kanseri Geçer Mi?

Meme kanseri geçer mi sorusunun yanıtı erken teşhis edildiğinde tamamıyla tedavi edilebildiği yönündedir. Burada önemli olan kanserin erken fark edilmesidir. İlk evrelerde ameliyatla memedeki kanserli tümörün alınması daha kesin ve tercih edilen bir tedavi yöntemi olmakla beraber eğer kanser erken fark edilmişse ameliyat sonrasında kemoterapiye bile ihtiyaç olmamaktadır.

Meme Kanseri Belirtileri

Meme kanseri belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Koltukaltı ya da memelerin herhangi bir yerde elle hissedilen kitle,

Memenin baş kısmındaki akıntılar,

Memenin başının şeklinin bozulması ya da içeri doğru çekilmesi,

Meme başının derisinin soyulması/kabuk bağlaması,

Memenin üzerindeki kızarıklıklar ya da yaralar,

Memede şişme, şekil bozukluğu ve ödem.

Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanseri tedavisinde en büyük etkenin kanserin hangi evresinde bulunulduğudur. Bunun yanı sıra kişinin genel sağlığı ve yaşı da önemli etkenler arasındadır. Bazı durumlarda meme dokusunun tamamının alınması gerekebilmektedir. Bunlar tamamen kanserin yayıldığı bölgelere bağlı olarak alınan kararlardır. Bunların yanında kemoterapi ve radyoterapi de ameliyatın yanı sıra tercih edilen tedavi yöntemlerdir. Ayrıca ilerleyen teknolojiler sayesinde akıllı ilaçlarla da hedefe yönelik tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Meme Kanseri Evreleri

Meme kanseri evreleri 4’tür. İlk evrede tümörün iki cm’in altında olduğu ve lenflere sıçramadığı bilinmektedir. İkinci ve üçüncü evrede tümör beş cm’e kadar büyümüş olup bazı durumlarda lenfe sıçramış bazı durumlarda da aynı şekilde kalmış olabilmektedir. Dördüncü evre olan son evrede kanser bütün diğer organlara sıçramış en tehlikeli konumdadır.

Meme Kanseri Erken Teşhis Nasıl Anlaşılır?

Meme kanseri erken teşhis nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı düzenli olarak mamografi ve ultrasondur.