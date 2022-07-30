Magnezyum Eksikliği Nedir, Neden Olur ve Ne İyi Gelir? Magnezyum Eksikliği Belirtileri ve Tedavisi

Kronik hastalıklar ve yaşın ilerlemesi vücutta magnezyumun azalmasın yol açmaktadır. Böyle durumlarda daha dikkatli olmak ve düzenli hekim kontrolünden geçmek gerekmektedir. Bu içeriğimizde sizlere magnezyum eksikliği nedir, neden olur ve ne iyi gelir? Magnezyum eksikliği belirtileri ve tedavisi konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte magnezyum eksikliği ile ilgili merak edilenler…

Magnezyum Eksikliği Nedir?

Magnezyum eksikliği nedir sorusunun en basit yanıtı vücutta olması gereken magnezyum miktarının azalmasıdır. Çünkü vücut magnezyumu besinler yoluyla almaktadır. Kişi yeterli ve dengeli beslenmezse magnezyum vücudunda azalabilmektedir. Hemen her besinin içinde magnezyum bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda kişi daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyabildiği için vücudunda magnezyum eksilmektedir. Bu durumda kişinin vücudundaki organların olması gereken fonksiyonda çalışmasını engellemektedir. Bazı beslenme alışkanlığı değişikliklerinde magnezyum eksikliği ortaya çıkabilmektedir. Kişinin genel durumu da magnezyum eksikliğinde önemlidir.

Örneğin kronik hastalıkları olduğundan düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişilerle normalden daha fazla terleyen kişilerde magnezyum daha fazla vücuttan dışarı atılmaktadır. Gebelikte ve strestin yoğun olduğu dönemlerde de kişi olması gerekenden daha fazla magnezyuma gereksinim duymaktadır. İlerleyen yaşla beraber mide ve bağırsaklar eski fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremediklerinden magnezyuma duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Böyle durumlarda kişinin düzenli magnezyum takviyesi alması gerekmektedir. Aksi taktirde eğer vücut ihtiyaç duyduğu magnezyum miktarına sahip olamazsa kemiklerin içinde depolu olan magnezyumdan harcamaya başlamaktadır. Bu durumda kemikler için çok tehlikelidir. Kemiklerin vücudun en temel kısmını oluşturduğundan böyle bir durumda geri dönüşü olmayan olumsuz sağlık problemlerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Vücutta magnezyum azaldığında bazı belirtilerle kendini göstermektedir. Örneğin; saçların dökülmesi, geçmeyen halsizlik/yorgunluk, mide bulantısı ve iştah kaybı magnezyum eksikliğinin temel belirtileri arasında yer almaktadır. İlerleyen magnezyum eksikliği durumunda kaslarda kramp, kalp çarpıntısı, uyuşukluk, konsantrasyonda bozukluk, zihin bulanıklığı ve bedensel ağrılar hissedilmektedir.

Magnezyum eksikliği kolaylıkla tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Uzman doktorlar tarafından magnezyum ilaçlarıyla eksilen magnezyum kısa sürede yerine koyulabilmektedir. Fakat eksiklik ciddi seviyelere geldiğinde hızlı takviye için damar yolu ile magnezyumun verilmesi daha fazla tercih edilmektedir.

Magnezyum Eksikliği Neden Olur?

Magnezyum eksikliği neden olur sorusunun en belirgin yanıtı kişinin bazı dönemlerde daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyması yönündedir. Bunun yanı sıra şeker hastalığı, sigara tüketimi, karaciğerlerde ve böbreklerde fonksiyon bozukluğu, beslenmenin değiştirilmesi, aşırı antibiyotik kullanımı, fazla alkol tüketmek gibi durumlarda magnezyumun eksikliğinin artışına yol açmaktadır.

Magnezyum Eksikliğine Ne İyi Gelir?

Magnezyum eksikliğine ne iyi gelir diye merak edenler için sıraladık;

İlk olarak uzman doktor tarafından magnezyum eksikliğinin teşhis edilmesi gerekmektedir.

Eğer uzman doktor tarafından verilen magnezyum için özel ilaçlar varsa bunlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Magnezyum içerikli olan; sebzeler, kuruyemişler, baklagiller, balık çeşitleri düzenli olarak kişinin beslenme şekline eklenmelidir.

Kişi beslenmesi çeşitlendirmelidir.

Magnezyum Eksikliği Belirtileri

Magnezyum eksikliği belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Sürekli yorgun ve halsiz hissetme,

Midede bulantı ve iştahın kapanması,

Saçlarda dökülme,

Bağırsak hareketlerinin bozulması,

Kaslarda kramplar

Kalp çarpıntısı

Konsantrasyonda azalma ve zihnin bulanıklaşması.

Magnezyum Eksikliği Tedavisi

Magnezyum eksikliği tedavisi için öncelikle eksikliğin uzman bir doktor tarafından teşhis edilmesi gerekmektedir. Ardından doktor tarafından tavsiye edilen magnezyum içerikli özel ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra kişinin beslenmesini magnezyum zengini gıdalarla çeşitlendirmesi gerekmektedir.

Magnezyum Eksikliği Baş Ağrısı Yapar Mı?

Magnezyum eksikliği baş ağrısı yapar mı sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Kesinlikle magnezyum eksikliği baş ağrısı yapar hatta migreni bile tetikler.

Magnezyum Eksikliği İçin Ne Yemeli?

Magnezyum eksikliği için magnezyum zengini gıdalar yemeli.