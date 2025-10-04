Habertürk
        Haberler Sağlık Meme kanseri 20'li yaşlara indi | Sağlık Haberleri

        Meme kanseri 20'li yaşlara indi

        Tekirdağ'da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 'Pembe Festival' düzenlendi, erken tanının önemine dikkat çekildi. Meme Sağlığı Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Prof. Dr. Sibel Gürdal,"Meme kanseri son yıllarda oldukça genç yaşlara kadar indi. 20'li, 30'lu yaşlarda görebiliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:17
        Meme kanseri 20'li yaşlara indi
        Pembe Festival kapsamında Tekirdağ sahilinde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne bazı kadınlar, pembe renkli elbiseler ile katıldı. 'Hayatını sev, kontrolü elden bırakma' yazan pankart açan kadınlar, 'Erken teşhis hayat kurtarır', 'Meme kanseri değil, yaşam kazansın', 'Kontrol senin elinde', 'Senin hayatın senin kontrolün' yazılı dövizler taşıdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Meme Sağlığı Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Prof. Dr. Sibel Gürdal ile çok sayıda kadının katıldığı yürüyüşe; Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları da yelkenleriyle denizden eşlik etti.

        SÜT, SÜT BEZESİ BULGULARINA DİKKAT!

        Prof. Dr. Sibel Gürdal, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu belirterek, "Biz de etkinlikleri kapsamında meme kanserli hastalar için burada bir Pembe Festival düzenledik. Festivalde hem erken tanının önemini hem de meme kanserinin tedavi edilebilir, önlenebilir ve taranabilir bir hastalık olduğunu herkese anlatabilmek için buradayız. Meme kanseri son yıllarda oldukça genç yaşlara kadar indi. 20'li, 30'lu yaşlarda görebiliyoruz, 40'lı yaşlardan sonra her ne kadar daha fazla riskli olsa da daha fazla artsa da erken yaşlara inmiş durumda. Öncelikle bir mesaj vermek için şunu söylemek istiyorum. Genç hastalar, gebeler ve lohusalarda bulgular süt gibi, süt bezesi gibi, gebelikle bağlantılı gibi düşünülerek hastanın doktora gelmesi geciktirilebiliyor. Bu noktada kadınların çok dikkatli olması gerektiğini gebe de olsalar, genç de olsalar, lohusa da olsalar bunun kanser olabilme ihtimalini unutmamaları ve bu hastalarında diğer tüm kadınlar gibi doktora başvurmalarını önermek istiyorum" dedi.

        "MEME KANSERİ İLERİ YAŞTA YÜKSEK RİSK"

        Meme kanserinde ileriki yaşlarda yüksek risk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürdal, "Eğer elinize bir kitle geliyorsa, bir bulgu varsa bir enfeksiyon bulgusu bile olabilir. Bazen özellikle gençlerde memenin enfeksiyonları bir mastit (meme iltihabı) gibi düşünülerek, doktora gelmeleri ve biyopsi almaları geciktirilince, daha kötü seyreden bir meme kanserinin tanısı geç konulmuş olabiliyor" diye konuştu. Festivale katılanlar, alanda kurulan stantları gezerek erken tanı hakkında bilgiler aldı.

