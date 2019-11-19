19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin karakterini canlandırmasıyla tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti.
Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde ruh sağlığının iyi olmamasını öne sürerek eşinden boşanacağı ve Türkiye'ye geri döneceği iddia edilmişti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Çıkan haberlerin ardından oyuncu, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Miraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İFTİRA ATACAK KADAR KÜÇÜLDÜLER"
Kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı olmam dolayısıyla hakkımda sosyal medya ve basında çıkan haberlere, basın özgürlüğüne duyduğum saygıdan dolayı, bugüne kadar göz yummaya çalıştım ancak ben sustukça, konuşmadıkça yüz kızartıcı iftiralar atacak kadar küçüldüler.
"ASILSIZ HABERLER YAPILMAYA DEVAM EDİLMEKTEDİR"
Ne yazılı, ne de sözlü tek bir röportajım dahi olmamıştır, fotoğrafları da basına ben servis etmedim... Fakat bilinçli ve sistematik olarak benim iznim olmadan sadece yalan yanlış iddialarla asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmaya devam edilmektedir.
Beni ve aile hayatımı karalayıcı, küçük düşürücü bir linç kampanyasına dönüşen ve mesleğimle ilgili olmayan bu haberler, özel hayatımın gizliliğini ve aile hayatımın mahremiyetini ihlal etmektedir.
Bu tür haberleri yapanlar, vesile ve destek olanlar ve yayınlayanlar hakkında Yargıtay'ın emsal kararlarını da hatırlatarak ben ve ailemin yasal yollara başvuracağımızı, RTÜK'ten yayın yasağının getirilmesini ve hakkımdaki asılsız ve mesnetsiz haberlerin sosyal medya, basın ve yayınlayan mecralardan kaldırılmasını istediğimin bilgisini kamuoyuna saygılarımla arz ederim.
"BENİ SEVİYOR MUSUN?"
Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde eşi ile videosunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Eşine "Beni seviyor musun?" diyen oyuncu, "Kesinlikle" cevabını aldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Öte yandan Miraloğlu, 2016 yılında altı aydır birlikte olduğu yönetmen ve yapımcı Tayfur Aydın’la evlenmiş fakat bu evlilik uzun sürmemişti. Miraloğlu, 2017 yılında yapımcı eşi Tayfur Aydın'dan sessiz sedasız boşanmıştı.
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