“AMERİKA’YA GELMEK EN DOĞRU KARARIM OLDU”

Meltem Miraloğlu, bu haberler çıktıktan kısa bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulundu. Zafer işareti yaparken çekilmiş gülümsediği bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Miraloğlu, yeni hayatıyla ilgili şu satırları yazdı: “Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalıları çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir. Sevgi ve saygılarımla”