"TEKLİF GELMİYOR" DEYİP, ABD'YE GİTMİŞTİ



Öte yandan 2019'da ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.



ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)" şeklinde şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu.