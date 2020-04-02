Oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıllarda yurt dışına yerleşerek 'Cordova' isimli bir köyde yaşıyor.

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikte olay olan Miraloğlu, geçmişe bir sünger çekerek adını değiştirdi.

33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında 'Miraloğlu' olan soyadını 'Grady Miraloglu' yaptı.