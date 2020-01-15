"SILA'YI TEBRİK EDERİM"

Oyuncu, muhabirlerin, "Sıla Hanım'ın nikahı var, onu bekliyorduk" sözleri üzerine ise, "Sıla adına çok mutlu oldum. Sizin aracığılınızla da tebriğimi ileteyim. Sıla'yı tebrik ederim" diye konuştu.