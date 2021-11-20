HAMİLE Mİ?

Gri ve siyah payetli bir elbise giymeyi tercih eden Melodi Elbirliler, arkadaşı Cansu Coşkunseda ile verdiği bu pozu da yayınladı. Gönderide Elbirliler'in elini karnına koyduğu ve göbeğinin belirginleştiği görüldü. Bu fotoğraf sonrası Melodi Elbirliler'in hamile olduğu yönündeki iddialar ortaya atıldı.

Takipçileri Elbirliler'e, "Göbek mi, bebek mi?" sorusunu yöneltirken, sosyal medya fenomeni ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.