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Melodi Elbirliler hamile mi? Arda Türkmen ile evlenmişti - Magazin haberleri

Melodi Elbirliler hamile mi?

Geçtiğimiz eylül ayında ünlü şef Arda Türkmen ile hayatını birleştiren sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in hamile olduğu ileri sürüldü. Elbirliler, hakkında çıkan iddialarla ilgili sessizliğini koruyor

20.11.2021 - 10:16 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, 22 Eylül'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftten Elbirliler, 31 yaşına bastı.

  • Sosyal medya fenomeni, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş'taki bir otelde kutladı. Organizasyondan fotoğraflar Instagram'da paylaşıldı.

  • HAMİLE Mİ?

    Gri ve siyah payetli bir elbise giymeyi tercih eden Melodi Elbirliler, arkadaşı Cansu Coşkunseda ile verdiği bu pozu da yayınladı. Gönderide Elbirliler'in elini karnına koyduğu ve göbeğinin belirginleştiği görüldü. Bu fotoğraf sonrası Melodi Elbirliler'in hamile olduğu yönündeki iddialar ortaya atıldı.

    Takipçileri Elbirliler'e, "Göbek mi, bebek mi?" sorusunu yöneltirken, sosyal medya fenomeni ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

  • TALİHSİZLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

    Öte yandan Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen'in düğününde kısa süreli bir panik de yaşanmıştı. Çift, nikah töreni için sahneye yürüdüğü anda davetliler tarafından tutulan bir maytaptan çıkan kıvılcım, Elbirliler'in gelinliğine sıçramıştı. Konuklar hemen müdahalede bulunarak, ateşi söndürmüştü.

  • 2 FARKLI GELİNLİK

    Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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