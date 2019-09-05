Melkan Gürsel Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019 yılı sizin için nasıl geçiyor? Hangi projeleri yapıyorsunuz?

Melkan Gürsel: AKM projesi ve Haliç projesi gene önemli bir proje; biz yurtdışında olmaya da çok özen gösterdik, tabiki memleketimizde birşeyler yapmak önceliğimiz olmakla birlikte niçin entellektüel anlamda Dünya'nın başka yerlerinde de yer almayalım..Bir süredir de farklı coğrafyalardayız ve bunların da meyvesini topladık diyebiliriz.

AKM Projesi'nde gelinen son durum nedir? Herhang, bir gecikme olacak mı bize anlatır mısınız?

Melkan Gürsel: Proje Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz zamanlamada gidiyor. Türkiye için çok önemli bir proje, Taksim Meydanı senelerce kültürün ifade edildiği, insanların buluştuğu birçok anlam taşıyan bir proje. Böyle bir projenin eksikliğini çok hissediyorduk. Hem şehrimizin ve Ülkemizin kültürel hayatında eskisi gibi yerini alması için önemli bir sürecin hepimiz bir parçası olduk. Çok iyi gidiyor ve söz verilen zamanda da açılacak. 2020'li bir zamanda açılacak. İçinde çok büyük bir opera salonu olacak ve onu destekleyen diğer kültürel birimler olacak. Eskisinden de daha büyük bir AKM çünkü yan taraftaki otopark bölümü vardı onu da tekrardan projeye dahil edildi. Bir kültür merkezi olacak. İstanbul'un merkezine kültür yakışır, inşallah kısa bir zamanda ona da kavuşacağız.

Haliç projesinden kavuşalım neler yapıyorsunuz bu proje dahilinde?

Melkan Gürsel: Sadberk Hanım Müze'si geliyor biliyorsunuz..Oradaki endüstriyel binaları koruyaraktan oranın ruhuna uygun olarak proje devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tabiki kültür hayatının bir uzantısı orada da devam edecek. Şu anda inşaat halinde olduğu için yani önümüzdeki seneden itibaren burası daha aktif olacaktır. Bienaller bir ülkenin ve şehrin prestiji için önemli platformlar..

Kur'un volatil seyretmesi maliyetlerinizi etkiledi mi?

Melkan Gürsel: Biz çok da etkilenmedik aslında; bizim yaptığımız projelerde çok international gruplar var, biraz daha Dünya ölçeğinde iş yapamaya başladığınız zaman direk avantajlar ve dezavantajlar oluşmuyor tabiki Türkiye için kolay olamdı, nereden bakarsanız Dolar'daki dengesizlik yatırımcıları bir şekilde biraz korkutuyor, alıcıları korkutuyor. Biz mimari olarak projeler yapıyoruz, bunları da birileri alıyor, bunların hepsini düşündüğünüz zaman tabiki bir takım zorluklar yaşandı.

Ben bugün şehirlerin çaplarının büyümesindense aynı çapta kalite konsantrasyonlarının artması gerektiğini düşünüyorum. Dönüşüm projeleri önemli ama bunlar metrekare artırmak üzerine olmamalı. Kalite artırmak üzerine yapılmalı. Tabiki inşaatlar durmasın ama akıllı yapılsın.

Yurtdışı projeleriniz anlatır mısınız bize?

Melkan Gürsel: 4-5 senedir New York'ta bir ofisimiz var ve Miami'de bir iki tane iş yapıyoruz. Almanya'da Hamburg ve Berlin arasında 2 tane büyük masterplan üzerinde çalışıyoruz. Afrika'da yaptığımız projeler var. Biraz Moskova'dayız. Çok yakında Kosova Stadyumunun temel atma töreni vardı bir yarışma projesiydi onu kazandık. Milli Eğitim Bakanlığı için tip okullar üretmeye başladık bu bir sosyal sorumluluk projemiz. Hem Erzurum hem Muğla'da tip okullar yapıp Bakanlığımıza vereceğiz.