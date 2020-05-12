Yakın dostlarından gelen tebrikleri sosyal medya sayfasına taşıyan Aslı Enver’in yeni yaşını kutlayanlardan biri de yakın dostu ve meslektaşı Melisa Sözen oldu. Yıllar önce çekilmiş bir mezuniyet fotoğrafını hesabından paylaşan Sözen, arkadaşı Aslı Enver’in kendisi için ne ifade ettiğini satırlarına taşırken Enver için şu ifadeleri kullandı: