"AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Ünlü oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

* Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor.

* Beni geniş kitlelere ulaştıran birçok projede yer aldım. Hepsi çok kıymetliydi, ama dönüm noktası diyebileceğim şeyler değildi.

* Çok sık rüya görürüm. Hayal kurmanın da ruhu beslediğini düşünüyorum.