Habertürk’ten Akif Yaman’ın özel haberine göre; Dilan Çiçek Deniz ve Büşra Develi, Melisa Şenolsun'un doğum gününe katıldı.

Çıkışta muhabirler ile sohbet eden ikiliden Dilan Deniz, "Bir çok teklif alıyorum. İçime sinen bir proje olmalı. Kırmızı bir çizgim yok. Aklımda kalan bir rolde yok. Oyunculukta gerçek hayat gibidir aslında’’ dedi.

Melisa Şenolsun da çıkışta muhabirler ile sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Hastayım, doğum günüm zor geçti ama çok keyifliydi. Bağışıklığım biraz düşük 24 yaşına girdim ama 23 yaşına girdim demeyi tercih ediyorum. " açıklamasında bulundu.