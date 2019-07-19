Melisa Şenolsun'dan flyboard şovu

Serinin tanıtımı için çekilen reklam filminde yer alan Melisa Şenolsun, yoğun geçen çekimlerde keyifli anlar yaşadı. Şenolsun Fethiye’de gerçekleştirilen reklam çekiminde ATV, Jet-Ski, ve Banana ile tur attı. Bir saatlik eğitimin ardından Flyboard ile adeta şov yapan Melisa, denizde heyecanlı anlar yaşadı, arkadaşlarıyla futbol oynadı, plajda dans ederek doyasıya eğlendi.

Melisa Şenolsun, “Bir İzmirli olarak tam anlamıyla bir yaz insanıyım, en sevdiğim mevsimi ambalaj renklerinden kokusuna kadar yazın bendeki karşılığını yansıtan bir ürünle buluşturdum. Bu yüzden pek çok kadın gibi ben de güneş, deniz ve sıcağın saçlarıma olan etkisinin önüne geçmek istiyorum. Yazın olumsuz etkileri kadar işim gereği de saçlarım düzenli olarak işlem görüyor. Bu iş birliği sayesinde hem kadınların hayatına dokunan bir serinin yaratılmasına katkı sağladığım hem de yaratıcılığımı farklı alanlarda ortaya koyma fırsatı bulduğum için bu projeden büyük keyif aldım.” dedi.