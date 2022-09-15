Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir kavgaya karıştığı iddia edildi. Oyuncuya kavgayla ilgili soru yöneltildiğinde ise “Olabilir, olmayabilir de” yanıtını vermişti. Yaşanan bu olayın ardından Melisa Döngel ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? Melisa Döngel neden kavga etti? İşte haberimizin ayrıntıları...