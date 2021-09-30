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Melisa Döngel, Deniz Şahin ile ayrılık nedenini açıkladı - Magazin haberleri

Melisa Döngel'den 'ayrılık' açıklaması

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Melisa Döngel, yaklaşık dört ay aşk yaşadığı iş insanı Deniz Şahin ile ayrılık sebebini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Öyle gerekti. İlişki toksik bir hale geldi yani ama arkadaşlığımız baki..." ifadelerini kullandı

30.09.2021 - 09:12 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bir dönem adı Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel (22), yaklaşık 4 ay önce iş insanı Deniz Şahin'le birliktelik yaşadığını itiraf etmişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. İkili, yollarını ayırma kararı aldı.

  • AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şahin ile geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalayan Döngel, arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, biten ilişkisi hakkında da konuştu. Ayrılık sebebini açıklayan Melisa Döngel, "Öyle gerekti. İlişki toksik bir hale geldi yani ama arkadaşlığımız baki..." diye konuştu.

  • "BANA VAKİT AYIRAN YOK" DEMİŞTİ

    Nisan ayında kalbinin boş olduğunu dile getiren Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum" demişti.

  • ÖZ BABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

    Öte yandan ünlü oyuncunun öz babasının cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncuya, Twitter'da #YalnızDeğilsinMelisaDöngel etiketi altında binlerce destek mesajı atılmıştı.

    Ünlü isimler de oyuncuya destek vermişti. Kerem Bürsin, "Canım Melisa'm, hep yanındayım. Senin için hep buradayım!" demişti. Defne Samyeli ise, "Gücünü, artan başarılarını alkışlayacağımız günleri heyecanla bekliyorum. #YalnızDeğilsinMelisaDöngel... Hayata duyduğumuz güveni önce anne-babadan alıyoruz. Ya da alamıyoruz… Böyle bir travmadan silkelenip hayata sarılan, küçük kız kardeşine hem anne hem baba olmak için çalışan Melisa Döngel!" ifadelerini kullanmıştı.

  • MELİSA DÖNGEL HAKKINDA

    Ünlü oyuncu Melisa Döngel, eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı. Döngel, ilk oyunculuk deneyimini, 2016'da "Hangimiz Sevmedik" dizisinde "Sevtap" karakterini canlandırarak yaşadı.

    Melisa Döngel, yine aynı tarihte rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisinde "Nil" karakterini oynadı. 2018'de "Bizim Hikaye" dizisinde "Deniz Çelik Elibol"u canlandıran ünlü oyuncu, 2019 yılında Show TV'de yayınlanan "Aşk Ağlatır"da "Cemre Balaban"ı oynadı.

    Geçtiğimiz sene "Sen Çal Kapımı"da "Ceren Başar"a hayat veren Melisa Döngel, "Sadakatsiz"de de konuk oyuncu olarak rol aldı.

    Döngel, şimdilerde "Aşk Mantık İntikam"da "Çağla Yılmaz" karakterini canlandırıyor.

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