Melisa Döngel'den bikinili pozlar! Ünlü güzele binlerce beğeni geldi!

1 Şurada Paylaş!







Bir süre önce rapçi Sefo ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, şimdilerde iddialara göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeni bir aşka yelken açtı.

2 Şurada Paylaş!







Sergen Yalçın ile haberlerin gündeme düşmesinin ardından Sefo'dan kusma emojisinin kullanıldığı göndermeli bir tweet gelmişti. Döngel'den hakkında çıkan iddialara karşı herhangi bir yanıt gelmezken geçtiğimiz gün boynuna taktığı S&M kolyesi dikkatlerden kaçmamıştı.

3 Şurada Paylaş!







En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel sosyal medya hesabından "Temmuz ayı tatil ayı" notuyla bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Melisa Döngel'in son pozlarının altına sevenlerinden: "Güneş gibi doğdun", "Bu ne güzellik","Melek gibi bir şeysin" gibi yorumlar geldi.

5 Şurada Paylaş!







İşte Melisa Döngel'in son pozları...

6 Şurada Paylaş!









REKLAM

7 Şurada Paylaş!









8 Şurada Paylaş!









9 Şurada Paylaş!









REKLAM

10 Şurada Paylaş!









11 Şurada Paylaş!









12 Şurada Paylaş!









REKLAM

13 Şurada Paylaş!









14 Şurada Paylaş!









15 Şurada Paylaş!









REKLAM

16 Şurada Paylaş!







