Melisa Döngel'den bikinili pozlar! Ünlü güzele binlerce beğeni geldi!
Adı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü güzele sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Melisa Döngel'in bikinili pozları...
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Bir süre önce rapçi Sefo ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, şimdilerde iddialara göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Sergen Yalçın ile haberlerin gündeme düşmesinin ardından Sefo'dan kusma emojisinin kullanıldığı göndermeli bir tweet gelmişti. Döngel'den hakkında çıkan iddialara karşı herhangi bir yanıt gelmezken geçtiğimiz gün boynuna taktığı S&M kolyesi dikkatlerden kaçmamıştı.
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En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel sosyal medya hesabından "Temmuz ayı tatil ayı" notuyla bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
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Melisa Döngel'in son pozlarının altına sevenlerinden: "Güneş gibi doğdun", "Bu ne güzellik","Melek gibi bir şeysin" gibi yorumlar geldi.
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İşte Melisa Döngel'in son pozları...
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