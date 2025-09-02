Melisa Döngel, ayrılığın üzüntüsünü konserde attı

Melisa Döngel ile Samir Balkan, yaz başında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişki uzun sürmemiş, geçtiğimiz günlerde ayrılmışlardı.

Melisa Döngel, ilişkisinin bitmesi hakkında; "Şu andan itibaren bir ilişkim yok, kariyer odaklıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Bir konsere giden Melisa Döngel, oldukça eğlenceli saatler yaşadı.

Kovboy konseptiyle bir kıyafet kombini yapan Melisa Döngel, dansıyla dikkat çekti.