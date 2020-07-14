Melis Sezen, sinema ve Tv alanında öğrenim gören öğrencilerin çekeceği kısa filmde rol alacak. Sezen'in rol alacağı film, şiddet gören, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekilecek.

Kariyerinde 'Mucize Aşk', 'Bizim İçin Şampiyon' adlı filmleri olan Melis Sezen, sokak hayvanları için farkındalık oluşturacak filmi çekecek öğrencilerin talebini yerine getirmekten mutlu olacağını dile getirdi.