Melis Sezen'e Hazal Kaya'dan destek

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Oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz aylarda ödül töreninde beyaz derin göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih etmişti. MHP Milletvekili Ahmet Çakar, galaya katıldığı kıyafet nedeniyle Sezen'i hedef aldı.

Melis Sezen

"AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASI!"

Çakar, yer aldığı bir programda, "Adını falan bilmem. Geçen gün galaya çağırmışlar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" açıklamasını yaptı.

HAZAL KAYA'DAN MELİS SEZEN'E DESTEK

Oyuncu Hazal Kaya ise meslektaşını hedef gösteren Çakar'a tepki gösterdi. Kaya, konuyla alakalı Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" mesajını yayınladı.