"Derin" rolünü oynamaya başladıktan sonra aldığı ilginç tepkilerden söz eden oyuncu, şunları söyledi:

Derin'in yaptıklarını Melis de yapıyor sanıyorlar. Özellikle Instagram'da 'Yapma, niye böyle yapıyorsun?' diyorlar. Bir gün de dışarıda yanıma teyzeler geldi, 'Hiç yakıştıramadık' dediler.