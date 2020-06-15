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Oyuncu Melis Sezen, fotoğraf sanatçısı Cem Talu’nun objektifine birbirinden özel pozlar verdi. Mucize Aşk, Şampiyon gibi sinema filmlerinin yanı sıra çeşitli dizilerde rol alan Sezen, Beşiktaş’ta bir otelde yapılan çekimlerde daha önce görmediğimiz bambaşka bir haliyle objektiflere yansıdı.