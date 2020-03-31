Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyan oyuncu Melis Sezen Elele dergisine görüntülü röportaj verdi.

Sezen, herkesin mücadele ettiği süreç için, "Bugünleri en kısa zamanda atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR BAKIŞ ÇOK DAHA KIYMETLİYDİ"

Evde kitap okuyarak ve film izleyerek geçirdiğini söyleyen oyuncu, son dönem ilişkileriyle ilgili, "İnsanlar artık karşısındakini dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmiyor. Teknoloji bu kadar gelişmemişken bir mektup, bir gülümseme ya da bir bakış çok daha kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

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