"ACİLEN TOPARLANMAN LAZIM MELİS"

Bu kez kendi fotoğrafını yayınlayan İşiten'e bir takipçisi "Melis acilen toparlanman lazım" yorumunu yaptı. Melis İşiten ise o takipçisine, "Haydaaa, çiçek gibiyim halbuki..." yanıtını verdi.