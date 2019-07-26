"Allah çaresiz dert vermesin" diyen Melis Kaygılaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



Hey sen negatif! Lütfen. 'Öff'leyip durma. Gözünü seveyim. Derdin sağlık değil ise; sakin ol. Her şey yolunu bulur. Her şey hepimiz için. Bir dur. Söylenip durma. Eveeeet tamam; hayatın çok zor. Okey. Ama kimin kolay? Kimin derdi yok? Kimin canı günde en az 4263627 kez sıkılmıyor? Ne olur be abicim, ablacım.