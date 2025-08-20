Melis Birkan: Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?

Ünlü oyuncu Melis Birkan, şöhret yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Birkan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra katıldığı bir davette menajer Özlem Durak tarafından keşfedildiğini söyledi.

REKLAM advertisement1

Bir programa konuk olan Melis Birkan; "Bir organizasyona gitmiştim. O da oyuncusuyla gelmişti. Yanımdan geçerken kartını uzattı, ‘Ara beni’ dedi. Dedim ki; ‘Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?’ Eve gittim, anneme ‘Böyle bir şey oldu, ben bunu aramam’ dedim. ‘Kızım bir ara’ dedi. Gittim görüştüm. Özlem’e dedim ki; ‘Ben dans okudum. Benden oyuncu olmaz’. ‘Tamam, sana dans kariyeri yaparız ama bunu da dene’ dedi. 1.5 sene bu işi yapabileceğime dair beni ikna etmeye çalıştı. Sonunda kazanan o oldu" ifadelerini kullandı.