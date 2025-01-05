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        Haberler Magazin Melis Birkan'dan, Aras Aydın'a; İyi ki benim kocam olmuşsun

        Melis Birkan'dan, Aras Aydın'a; İyi ki benim kocam olmuşsun

        Oyuncu Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Aras Aydın'ın doğum gününü kutladı; "Seninle ilgili daha güzel şeyler yazamıyorum, sonra nazar değiyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:20
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          SHOW TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydın, 36 yaşına girdi.

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          Ünlü oyuncunun doğum günü, 2022'de hayatını birleştirdiği eşi Melis Birkan’ın sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla kutlandı.

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          Birkan, eşiyle birlikte çekilmiş çeşitli fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü; "Benim kıymetlim, her anının sana mutluluk ve umut verdiği çok güzel bir yaş olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim sevgilim ve kocam olmuşsun. O güzel ve heyecanlı kalbinden geçen her dileğin gerçek olsun.

        • 4

          Seninle ilgili daha güzel şeyler yazamıyorum, sonra nazar değiyor. Çok güzel bir adamsın ve çok seviliyorsun. Yeni yaşında da hep böyle bol bol öpülesin tarafımdan"

          Fotoğrfalar: Instagram

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