Melis Birkan'dan, Aras Aydın'a; İyi ki benim kocam olmuşsun
Oyuncu Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Aras Aydın'ın doğum gününü kutladı; "Seninle ilgili daha güzel şeyler yazamıyorum, sonra nazar değiyor"
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SHOW TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydın, 36 yaşına girdi.
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Ünlü oyuncunun doğum günü, 2022'de hayatını birleştirdiği eşi Melis Birkan’ın sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla kutlandı.
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Birkan, eşiyle birlikte çekilmiş çeşitli fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü; "Benim kıymetlim, her anının sana mutluluk ve umut verdiği çok güzel bir yaş olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim sevgilim ve kocam olmuşsun. O güzel ve heyecanlı kalbinden geçen her dileğin gerçek olsun.
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Seninle ilgili daha güzel şeyler yazamıyorum, sonra nazar değiyor. Çok güzel bir adamsın ve çok seviliyorsun. Yeni yaşında da hep böyle bol bol öpülesin tarafımdan"
Fotoğrfalar: Instagram