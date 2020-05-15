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Sanatçı Melek Mosso, 'Unutan Kazanır' şarkısını tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturdu. Sözü ve bestesi kendisine ait, düzenlemesi Efe Erdem ve Fırat Erdem imzası taşıyan şarkı için Melek Mosso, şu ifadeleri kullandı:

'Unutan Kazanır', bilmediğim soğuk bir şehirde filizlendirdiğim, soldurmadan buralara dek kalbimde taşıdığım kara çiçeğimdir. Kendi yangınını bilen ama o yangınla çok kere yanıp yanıp sönmüş bir ruhun haykırışıdır.

YouTube'da dinleyiciyle buluşan ve çekimleri Denizli'de gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini ise Bayram Tunç üstlendi.