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Sanatçı Melek Mosso, sözü ve müziği kendisine ait şarkılardan oluşan ve kendi adını taşıyan albümünden ikinci şarkının klibini müzikseverlerle buluşturuyor. Albümde yer alan 'Doğum Günü' şarkısına sevdiği dostları ve hayranlarının en özel anlarının yer aldığı görüntülerle bir klip hazırlayan Mosso, bu özel anıları kalıcı kılıyor.

Melek Mosso, 'Tükettim'in ardından albümün ikinci video klibini çekmek üzere sevenlerinden gelen yoğun ilgi üzerine Doğum Günü'nü tercih etti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla ulaştığı dinleyicisinden gelen videoları bir araya getiren Melek Mosso, hayranlarıyla unutulmaz bir anıya imza attı.

Mosso, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Yaşadığımız bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Birlikte bir şeyler yaparak bunu daha eğlenceli hale getirebiliriz.