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        Haberler Müzik Melek Mosso'dan yeni hit:'Aşkın Adı'

        Melek Mosso'dan yeni hit: 'Aşkın Adı'

        Melek Mosso'nun yeni şarkısı 'Aşkın Adı', 21 Şubat'ta tüm platformlarda yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:03
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        Yeni hit'i yayında
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        Etkileyici vokali ve sahne performansıyla müzikseverlerin kalbinde taht kuran Melek Mosso, merakla beklenen yeni şarkısı 'Aşkın Adı'nı 21 Şubat'ta dinleyicileriyle buluşturdu.

        Melek Mosso, müzikseverlere duygusal bir yolculuk sunan bu şarkıyla aşkın karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici yanlarını anlatıyor. Şarkı; sözleriyle, dinleyicilere aşk acısını ve aşkın her halini hissettiren duygusal bir deneyim vaat ediyor.

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        Söz ve müziği, Melek Mosso’ya ait olan şarkının düzenlemesi Gürsel Çelik, mix ve mastering’i Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı. Şarkının official visualizerı Murat Joker tarafından hazırlandı.

        Melek Mosso, yeni şarkısıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Aşk, hayatın en güzel ama bir o kadar da zorlayıcı duygularından biri. 'Aşkın Adı' ile bu duygunun tüm katmanlarını anlatmaya çalıştım."

        'Aşkın Adı', Melek Mosso'nun güçlü vokali, duygusal sound’u ve etkileyici sözleriyle bir araya gelerek, müzikseverlerin kalplerine dokunacak.

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        #Melek Mosso
        #Aşkın Adı

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