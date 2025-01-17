'Siyah Kalp'te, Melek, Cihan'a engel olabilecek mi?

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’ dün akşam 17'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 4 saat 5 dakika TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

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Dizinin 17'nci bölümü; ABC1 20+’da 5.17 izlenme oranı 12.90 izlenme payı, Total’de 5.08 izlenme oranı 13.22 izlenme payı, AB grubunda ise 3.27 izlenme oranı 8.82 izlenme payı elde etti.

'SİYAH KALP’İN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevilay’ın da arabada olduğunu gören Hikmet, panikle onları kurtarmak için harekete geçti ve Cihan’a haber verdi. Etraftakilerin de yardımıyla Sevilay ve Melek kurtuldu. Sağlık kontrolü için hastanede olan Sevilay ve Melek’i Cihan ziyaret etti. Cihan’ın gelişine öfkelenen Nuh sert bir tepki gösterirken Melek de ondan uzak durmasını istediğini söyledi.

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"Sizin kalbiniz kapkara!";

Sumru’nun çalıştığı halıcı dükkanını satın almak için hamle yapan Samet ve Hikmet, Tahsin’in planıyla istediğini elde edemedi. Tahsin dükkanı satın aldı ve Sumru işin başına geçti. Esat’ın yerini öğrenen Cihan, onun peşine düştü. Bünyamin ve adamları Esat’ı almaya gitti fakat durum daha da vahimleşti. Esat’ı yakalayan Cihan, onu evden kovmak istedi. Konakta ortalık iyice karıştı. Cihan’ın Esat’a olan tepkisine sert cevap veren Samet, Esat'ın yanında yer aldı. Samet’in bu davranışıyla Cihan, Kapadokya’dan ayrılma kararı aldı.

Cihan, Esat’ın cezasını kesti;

Gitmeden önce duygularını anlattığı mektubunu Melek’e ulaştırdı. Mektubu okuyan Melek, Cihan’ın gitmesine engel olmak için havaalanına doğru yola çıktı. Cihan, uçağa biniş için işlemlerini yaptırırken Melek de onu durdurmak için nefes nefese her yerde onu aradı.

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Cihan’dan Melek’e duygusal veda mektubu;

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

18'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI “HAYATİ RİSK HENÜZ DEVAM EDİYOR” Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından on sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek, Cihan’ın gidişini durduramazken Samet’in dava sırasında Sumru’dan boşanmaktan vazgeçmesi tanıtıma damgasını vuruyor. Nuh, çocukken yaşadıklarından dolayı Sevilay’a kaybetme korkusu olduğunu açıklıyor. Tanıtımın finalinde Samet, trafik kazası geçirirken hayati riskinin olması herkesi korkutuyor. Babası için Kapadokya’ya dönen Cihan’ın Melek ile çarpışmasıyla yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oluyor. 'Siyah Kalp' 18'inci Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor. 'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!