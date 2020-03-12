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Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de oyuncu Melek Baykal ve Sahrap Soysal oldu.

Baykal, yakın arkadaşı ile çektiği videonun altına, "Sevdiklerimiz ve sevenlerimiz aynen böyle yapıyoruz" notunu düşerek, virüse karşı önlem almak için tokalaşmadan, sarılmadan ve öpüşmeden selamlaşma yöntemlerini takipçileriyle paylaştı.