Melania Trump eşi Donald Trump'ın hangi yönüne âşık olduğunu açıkladı
Çıkardığı anı kitabını tanıtmak için sık sık videolu paylaşımlarda bulunan Melania Trump, yeni videosunda Donald Trump ile düğününden kesitlere yer vererek eşinin aşık olduğu yönlerini sıraladı
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Melania Trump, yeni çıkan anı kitabında kürtaj haklarına desteğini açıklamasıyla gündeme gelmesinin ardından şimdi de eşi Donald Trump'a âşık olmasının nedenlerini coşkulu bir videoyla açıkladı.
Eski ABD First Lady'si, X platformunda yayınladığı videoda; "Donald ve ben tanıştığımız andan itibaren aramızda yadsınamaz bir kıvılcım oluştu" dedi.
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54 yaşındaki Melania Trump; "Onun çekici bir tarafı vardı; kendine güveni, cazibesi, mizah anlayışı, vizyonu" diye eşinin âşık olduğu yönlerini sıraladı.
Melania Trump, Donald Trump ile düğünlerini, nefes kesen bir elbise, ünlü bir şef tarafından mükemmel bir şekilde oluşturulmuş menü ve müzik efsanelerinin büyüleyici canlı performansları ile "çok güzel" olarak nitelendirdi.
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Melania Trump, sosyal medya videosunda, eşiyle düğün dansı görüntülerine de yer verdi.
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Eski first Lady, 'Melania' adını verdiği kitabında kürtaj konusunda eşi Donald Trump ile taban tabana zıt düştüğü kürtaj hakları konusundaki görüşlerini dile getirmesiyle adından söz ettirmişti.
"Kadınların çocuk sahibi olma tercihlerine karar verirken kendi inançlarına göre, herhangi bir müdahale veya baskıdan bağımsız olarak özerkliğe sahip olmalarını devlet garanti etmek zorundadır" diyen Melania, kitabında, "Kadının kendi bedeniyle ne yapacağına karar verme yetkisi neden kadının kendisinden başkasına ait olsun ki?" diye sormuştu.
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"Bir kadının temel bireysel özgürlük hakkı olan kendi hayatı, ona isterse hamileliğini sonlandırma yetkisini verir" diyen Melania Trump; "Bir kadının istenmeyen bir hamileliği sonlandırıp sonlandırmayacağına dair seçim hakkını kısıtlamak, onun kendi bedeni üzerindeki kontrolünü reddetmekle aynı şeydir" ifadesini kullanmıştı.
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ABD'nin yakın geçmişteki en ihtilaflı başkanlık seçimlerinden biri için 3 Kasım'da sandık başına gidilecek. Bu seçimde kadınların üreme hakları en tartışmalı konulardan biri haline geldi.
Melania Trump, başkanlık döneminde ABD Yüksek Mahkemesi'ne üç muhafazakar yargıç atadı ve bunlar 2022'de federal olarak kadınlara kürtaj hakkı veren 1973 tarihli dönüm noktası niteliğindeki kararı bozdu.
Demokratlar, 2022'den bu yana kürtaj haklarının geri getirilmesi için yoğun bir kampanya yürüttüler.
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