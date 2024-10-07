Melania Trump eşi Donald Trump'ın hangi yönüne âşık olduğunu açıkladı

ABD'nin yakın geçmişteki en ihtilaflı başkanlık seçimlerinden biri için 3 Kasım'da sandık başına gidilecek. Bu seçimde kadınların üreme hakları en tartışmalı konulardan biri haline geldi.

Melania Trump, başkanlık döneminde ABD Yüksek Mahkemesi'ne üç muhafazakar yargıç atadı ve bunlar 2022'de federal olarak kadınlara kürtaj hakkı veren 1973 tarihli dönüm noktası niteliğindeki kararı bozdu.

Demokratlar, 2022'den bu yana kürtaj haklarının geri getirilmesi için yoğun bir kampanya yürüttüler.