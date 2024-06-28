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        Haberler Yaşam Meksika'nın son pandası Xin Xin 34. yaş gününü kutluyor

        Meksika'nın son pandası Xin Xin 34. yaş gününü kutluyor

        Meksika'daki son, Latin Amerikadaki tek panda olan Xin Xin, 34. yaş gününü en sevdiği meyvelerden oluşan buzlu pastayla kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:29
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          Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dişi dev panda Xin Xin'i yeni yaşında veteriner ve bakıcıları unutmadı.

        • 2

          Dünyanın en yaşlı pandalarından biri olan Xin Xin, Çin'e ait olmayan az sayıdaki pandadan biri olma özelliğini taşıyor.

        • 3

          Pandaların doğal ortamlarındaki yaşam süresi, en fazla 20 yıl olsa da hayvanat bahçesinde özel gözetim altında tutulan pandalarda bu sürenin 38'e kadar uzadığı biliniyor.

        • 4

          Meksika Çevre Bakanlığı Hayvanat Bahçeleri ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürü Fernando Gual Sill şu açıklamalarda bulundu

        • 5

          "Xin Xin, Meksika'da ve dünyada en tanınmış dişi pandalardan biri olan Tohui'nin yavrusu olarak dünyaya gelmişti. Kendisine gösterilen özen sayesinde şu anda dünyanın en eski 6 ila 8 pandasından biri.

        • 6

          Bildiğiniz gibi dev pandaların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve 70'lerde dünyada yaklaşık binden az panda olduğu tahmin ediliyordu. Bugün vahşi doğada iki bin panda olduğu tahmin ediliyor. Çin'deki koruma merkezlerindeyse 600'den fazla panda bulunuyor.

        • 7

          Xin Xin, şimdilik Latin Amerika'daki hayvanat bahçelerindeki tek dev panda. Bazı ülkelerin Çin'den panda talep ettiğini duyuyoruz. Ancak Çin, pandaların bakımı konusunda büyük bir özen ve garanti istiyor.

        • 8

          Dünyada Çin dışında Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika da dahil olmak üzere hayvanat bahçelerinde panda besleyen 21 ülke bulunuyor. Çin, bu rakamı büyütmek istiyor. Bu nedenle bazı ülkelerle arasında iyi niyet anlaşmaları yapmayı planlıyor.

        • 9

          1 Temmuz 1990 sabahının erken saatlerinde dünyaya gelen Xin Xin, kelime anlamıyla umut anlamı taşıyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu türleri korumamız gerekiyor."

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