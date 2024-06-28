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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu!

        Muğla'da, tartıştığı damadı 24 yaşındaki Bahtiyar Öztürk'ü, 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan ve 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalanan 50 yaşındaki Ergün Göçmen'in, savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Göçmen, "Öldüğünden haberim olmadı. Sonradan öğrendim. Kimse ile iletişime geçmedim. Kimseden yardım almadım. Yanımdaki para ile ihtiyaçlarımı gideriyordum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:32
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        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
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        Muğla'da olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı.

        DAMADINA 7 BIÇAK DARBESİ VURDU

        DHA'da yer alan habere göre kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.

        12 GÜN SONRA YAKALANIP TUTUKLANDI

        Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i 12 gün sonra Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçmen, tutuklandı.

        "KIZIMI EVDEN ALMAK İÇİN GİTMİŞTİM"

        İfadesinde, olay günü kızının kendisine cep telefonundan mesaj gönderdiğini söyleyen Ergün Göçmen, "'Baba, bununla birlikte olamayacağım. Sürekli iftiralar atıyor. Artık canıma kıyacağım' dedi. Olay günü, kızımı evden almak için gitmiştim.

        "KAPI AÇILIR AÇILMAZ DAMADIM SALDIRDI"

        Gitmeden önce 2-3 bira içtim. Evlerinin önüne gittiğimde binanın giriş kapısı açıktı. Bina giriş kapısına tekme vurmadım. Daire giriş kapısının önüne gittim, gittiğimde zili çaldım. Kapıyı kızım açtı. Kapıyı açar açmaz damadım üzerime saldırdı.

        "YANIMDA KÜÇÜK BİR ÇAKI VARDI"

        Birlikte yere düştük. Sırt üstü düştüm. Diziyle göğsüme bastırdı. Boğazımı sıktı. Yanımda küçük bir çakı vardı. Sırt üstü yerdeyken o çakıyı çıkarttım ve damadıma bıçağı sapladım. İlk neresine bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum.

        "KAÇ KERE BIÇAK VURDUM HATIRLAMIYORUM"

        Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum. Bıçağı vurunca beni bıraktı. Onun elinde herhangi bir şey olup olmadığını görmedim. Olaydan sonra kaçtım. Öldüğünden haberim olmadı. Sonradan öğrendim. Kimseyle iletişime geçmedim. Kimseden yardım almadım. Yanımdaki para ile ihtiyaçlarımı gideriyordum. Olay nedeni ile pişmanım" dediği öğrenildi.

        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
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        #Muğla
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