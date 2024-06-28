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        Haberler Dünya Hindistan'da aşırı yağış! Havalimanının çatısının bir bölümü çöktü, 1 kişi öldü | Dış Haberler

        Hindistan'da aşırı yağış! Havalimanının çatısının bir bölümü çöktü, 1 kişi öldü

        Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:45
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        • 1

          Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşları için kullanılan Terminal 1'in çatısının bir bölümü aşırı yağışlardan dolayı çöktü.

        • 2

          Havalimanı yetkilileri, üzerine demir kirişlerin düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

           

           

        • 3

          Yetkililer, enkazın kaldırılması ve mahsur kalanların kurtarılması için 1 numaralı terminaldaki uçuşların geçici süreliğine askıya alındığını açıkladı.

           

           

        • 4

          Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, çatı dışında bazı destek kirişlerinin de çökmesiyle terminaldeki yolcu alma ve bırakma alanındaki bazı araçlar da zarar gördü.

           

           

        • 5

          GURUGRAM'DA ŞEHİR YOLLAR SU ALTINDA KALDI

          Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram şehrinde de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yolları sel aldı.

           

           

        • 6

          Aşırı yağışların neden olduğu su baskınları, bölgede trafiğin aksamasına yol açtı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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