Hindistan'da aşırı yağış! Havalimanının çatısının bir bölümü çöktü, 1 kişi öldü
Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşları için kullanılan Terminal 1'in çatısının bir bölümü aşırı yağışlardan dolayı çöktü.
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Havalimanı yetkilileri, üzerine demir kirişlerin düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
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Yetkililer, enkazın kaldırılması ve mahsur kalanların kurtarılması için 1 numaralı terminaldaki uçuşların geçici süreliğine askıya alındığını açıkladı.
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Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, çatı dışında bazı destek kirişlerinin de çökmesiyle terminaldeki yolcu alma ve bırakma alanındaki bazı araçlar da zarar gördü.
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GURUGRAM'DA ŞEHİR YOLLAR SU ALTINDA KALDI
Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram şehrinde de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yolları sel aldı.
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Aşırı yağışların neden olduğu su baskınları, bölgede trafiğin aksamasına yol açtı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.